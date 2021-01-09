Создание приложения для ведения заказов и клиентов (iOS)

Добрый день!

Я директор компании Green Oil Komi. Наша компания занимается сбором и переработкой растительных жиров. Наши клиенты - это кафе, рестораны, заведения быстрого питания и производства.

Наша работа выглядит следующим образом:

1. Заключение договора с Заведением

2. Снабжение Заведения тарой и документами.

3. Забор наполненных ёмкостей с Заведения и выдача новой тары со склада.

4. Накопление жировых отходов на складе.

5. Отправка отходов на завод для переработки.

Требуется Создать приложение в котором отслеживаются все заведения, сколько тары сдали, сколько приняли, фильтрация по городам, склад каждого города, общий склад, карточки заведения со всеми данными. Необходима полная аналитика всех ресурсов и клиентов компании.