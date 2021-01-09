Flutter приложение, заказ для Junior

$100
Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок941 просмотр
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Нужно доработать простенькое приложение на Flutter, частично готово.

6 экранов с простым дизайном из стандартных элементов

Столько же сетевых запросов  REST/JSON

Код в GIT репозитории

Приложении простое и незатейливое, подойдет для разработчика с небольшим опытом или без опыта работы.

Flutter
3 года назад
xaat
47 летГрузия
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
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