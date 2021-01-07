Нужно зайдизайнить десктоп приложение

Важные моменты: * от нас будет дизайн нескольких экранов в фигме, стиль и прочее будет ясен, остальное нужно будет вам сделать по подобию. Сразу говорю к дизайну особо нет претензий, пожелание просто повторить "стиль" на сайте, ...