Вечер добрый, требуется разработать техническое задание по созданию кроссплатформенного клиенско-серверного приложения.Все вопросы в тз. Требования к исполнителю: наличие подтвержденных примеров работ.
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Нужно зайдизайнить десктоп приложение
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