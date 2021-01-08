Разработка телеграм бота (биржа вакансий)

Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок541 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Ищем разработчика для телеграм бота 

Опишу общую идею проекта, детальное тз и референсы скинут тем, кто откликнется 

Мы хотим создать в телеграме бота аналог  «биржи вакансий». То есть когда заходит потенциальный работодатель – ему предлагается меню «какой сотрудник вам нужен?». Человек отвечает на несколько вопросов и бот отправляет подходящих резюме кандидатов 

С другой стороны должна быть опция для соискателей оставить резюме. То есть соискатель заполняет графы с информацией о себе и кейсах. И его анкета должна показываться работодателю, если он подходит под запрашиваемые требования

Мы предполагаем, что соискатель должен создавать анкету о себе на отдельном сайте, а уже с сайта анкета отправляется на «биржу» бот в телегам 

По похожему принципу работает бот Александры Митрошиной 

t.me/instalogiya_chat

И

easyprbot.com

Для нас в идеале, чтобы вы смогли разработать и бота и сайт. Если нет, то на сайт будем искать исполнителя дополнительно 

Если у вас есть своя идея, как можно реализовать наш проект – будем очень признательны 

Если возникли дополнительные вопросы – напишите мне, пожалуйста

3 года назад
Anna227
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
5 дней назад