Шаблон календаря на год мобильное приложение

шаблон календаря на андроиде на год без привязки к дням недели. Только дата. Кроме этого , чтоб была возможность редактирования, картинку поставить, тест поменять. и еще хотелось чтоб выходило напоминание нв главный экран предположим " Сегодня 1 января Новый год