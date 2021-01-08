Шаблон календаря на год мобильное приложение

$40
Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки545 просмотров
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 шаблон календаря на андроиде на год без привязки к дням недели. Только дата. Кроме этого , чтоб была возможность редактирования, картинку поставить, тест поменять. и еще хотелось чтоб выходило напоминание нв главный экран предположим " Сегодня 1 января Новый год

3 года назад
StarkTs
Леонид 
50 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад