Создать мобильное приложение для сервиса аренды объектов для съёмок

Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок760 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать приложение онлайн-площадку для размещения, поиска и краткосрочной аренды объектов для съёмок, мероприятий по всему миру. По проекту: https://location.self-made.org/

Дизайн приложения в стиле GTA Vice City

Пример шаблона приложения как в компании Airbnb - сервис аренды жилья

3 года назад
ruzberg
Рустам 
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
месяц назад