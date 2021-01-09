Доработка приложения iOS (январь)

Нужна программка, которая будет читать текстовый файлы с песнями. Файлы должны будут лежать в папке проекта, и их нужно будет обновлять при необходимости. В настройках программы должна быть возможность указать ссылку, по которой будут обновляться файлы с ...
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Доработка приложения iOS (Objective-C). ТЗ по запросу.
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