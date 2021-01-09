Простая читалка текстов на андроиде

Нужна программка, которая будет читать текстовый файлы с песнями.

Файлы должны будут лежать в папке проекта, и их нужно будет обновлять при необходимости.

В настройках программы должна быть возможность указать ссылку, по которой будут обновляться файлы с песнями.

Программа должна иметь поиск по числам и фразам-словам.

Пример файла:

7388. Название

#Куплет

Текст,

Текст,

Текст,

Текст.

#Припев

Текст,

Текст,

Текст,

Текст.

#Куплет

Текст,

Текст,

Текст,

Текст.

#Припев

Текст,

Текст,

Текст,

Текст.

Т.е. должен быть список чисел, на которые можно нажать и окно поиска, где можно ввсти сочетание слов. В результате должен отобразиться текст песни.

Так же возможность выбора фона и шрифта, цвет и размер. #Куплет, #Припев... должны быть выделены и без #.