Требуется исправить баги в приложении для Android

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки1249 просмотров
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Приложение:

https://play.google.com/store/apps/details?id=online.skorohot.app

Вылетает при попытке внести изменения в заказ. Надо устранить этот баг.

Плюс добавить Яндекс.Метрику по основным целям: добавление в корзину, заказ и т д.

Все исходники у нас на руках.

Android
3 года назад
ivandamari
Марина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
21 день назад
Выбранный исполнитель
webstarfullstuck
Антон Данилов 
23 годаИспания
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$25
1 день