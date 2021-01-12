Нужен qmysql-драйвер для android-23 / Qt 5.15.0 такой, чтобы умел считывать все три нужных для защищённого подключения pem-файлы из памяти. Некое приложение на C++ содержит ключи (pem-файлы- 3 шт!) и должно их передавать драйверу через память

Есть клиент-серверная программная связка.

Устанавливается SSL соединение.

Ключи генерирует MySQL сервер. Обычно эти "ключи" лежат на стороне клиента в трёх текстовых файлах.

Драйвер (коннектор), в данном случае, читает их из файлов и предъявляет серверу.

Стоит задача: закомпилить эти ключи в бинарник обфусцированный клиентской части.

В исходниках sql-драйвера mariaDB нет функции "чтение из памяти".

Пробовали так: в ОС (Wind, к примеру) есть отдельное понятие NamePipe.

Эти "трубы" - основной механизм передачи данных между приложениями практически во всех ОС.

У нас, почему-то, эти "трубы" не работали для Win, т. е. они работали в специально созданном тестовом микро приложении, но при попытке повторить это в исходнике настоящей клиентской части - не пошло.

Для Win платформы мы "подправили" исходник и через маску памяти "пробрасываем" эти закомпиленные ключи. Наверное, это костыль...

Но мы не специалисты по Android, открыли исходник а там, почему-то Wind-овые функции...

Меня интересует драйвер (коннектор) с исходником.

Версия QT и андроида level 23 указана в заголовке заказа.

Нам кажется, что для использования исходника от mariaDB, нужна отдельная ветка портабельная, но можем ошибаться. У нас на сервере обычный MySQL 8.0