Доработка приложения iOS (Objective-C). ТЗ по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен qmysql-драйвер для android-23 / Qt 5.15.0 такой, чтобы умел считывать все три нужных для защищённого подключения pem-файлы из памяти. Некое приложение на C++ содержит ключи (pem-файлы- 3 шт!) и должно их передавать драйверу через память
Есть клиент-серверная программная связка.
Устанавливается SSL соединение.
Ключи генерирует MySQL сервер. Обычно эти "ключи" лежат на стороне клиента в трёх текстовых файлах.
Драйвер (коннектор), в данном случае, читает их из файлов и предъявляет серверу.
Стоит задача: закомпилить эти ключи в бинарник обфусцированный клиентской части.
В исходниках sql-драйвера mariaDB нет функции "чтение из памяти".
Пробовали так: в ОС (Wind, к примеру) есть отдельное понятие NamePipe.
Эти "трубы" - основной механизм передачи данных между приложениями практически во всех ОС.
У нас, почему-то, эти "трубы" не работали для Win, т. е. они работали в специально созданном тестовом микро приложении, но при попытке повторить это в исходнике настоящей клиентской части - не пошло.
Для Win платформы мы "подправили" исходник и через маску памяти "пробрасываем" эти закомпиленные ключи. Наверное, это костыль...
Но мы не специалисты по Android, открыли исходник а там, почему-то Wind-овые функции...
Меня интересует драйвер (коннектор) с исходником.
Версия QT и андроида level 23 указана в заголовке заказа.
Нам кажется, что для использования исходника от mariaDB, нужна отдельная ветка портабельная, но можем ошибаться. У нас на сервере обычный MySQL 8.0
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