Мобильное приложение для двух платформ "аудиосказки для детей"

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок1291 просмотр
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Стартап.

1 этап Приложение для прослушивания авторских аудиосказок с картинками

2 этап Возможность добавить интерактивные игры и видео

3 года назад
guest_16103657477808
3 года в сервисе
Был
3 года назад