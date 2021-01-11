Доработка приложения iOS (Objective-C). ТЗ по запросу.
Мобильное приложение для двух платформ "аудиосказки для детей"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Стартап.
1 этап Приложение для прослушивания авторских аудиосказок с картинками
2 этап Возможность добавить интерактивные игры и видео
- Похожие заказы
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужна программка, которая будет читать текстовый файлы с песнями. Файлы должны будут лежать в папке проекта, и их нужно будет обновлять при необходимости. В настройках программы должна быть возможность указать ссылку, по которой будут обновляться файлы с ...Закрыт3 года назад
Требуется разработать приложение для android со следующим функционалом: 0. Добавить товар 1. считывание штрихкода товара 2. после считывания предлагается сделать фото данного товара. 3. сохранить информацию Штрихкод+фото 4. И так по каждому товару. 5. выгрузить все штрихкода и фото в гугл ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт3 года назад
Приложение: https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82/id1481242900 Не подгружает актуальные цены на пиццу в меню. Надо устранить этот баг. Все исходники у нас на руках.Закрыт3 года назад
Приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=online.skorohot.app Вылетает при попытке внести изменения в заказ. Надо устранить этот баг. Плюс добавить Яндекс.Метрику по основным целям: добавление в корзину, заказ и т д. Все исходники у нас на руках.Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт3 года назад
Нужна помощь в написании приложения. Ищу ментора, хорошо было бы если бы вы подключились ко мне по team-viewer (или т.п.) и у меня на компе разработали это приложение, желательно с комментариями. Наверное тут нужна почасовая ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется написать тех.задание по созданию сайта либо веб приложения , облачный бот для торговли криптовалют. С возможностью подключения через API к биржам, с подключением к боту приложения для смартфона.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $100
Нужно написать простое Android приложение(для дипломной работы) для пешего туризма на Kotlin или Java. Приложение должно состоять из трех экранов. -основной экран, карта со значками маршрутов -выпадающее меню с кнопками Профиль, маршруты, настройки -информация о маршруте В приложении нужно использовать ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $450
Нужно сделать мобильное приложение для проекта в музее. Детали следующие: Необходимо разработать комплекс программных приложений для функционирования интерактивных стендов, включающий в себя:• серверное приложение “Interactivity CMS” (далее CMS), обеспечивающее API для контента стендов и ...Закрыт3 года назад
Необходим мобильный разработчик с опытом работы и интеграции сервисов Appsflyer и трекера Кейтаро в мобильные приложения. Суть задачи такова: 1) Appsflyer - это трекер (он по API соединяется с Фейсбуком) 2) В Фейсбуке прописывается название кампании в таком ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад