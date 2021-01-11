Приложение для android

Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок343 просмотра
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Требуется разработать приложение для android со следующим функционалом:

0. Добавить товар

1. считывание штрихкода товара

2. после считывания предлагается сделать фото данного товара.

3. сохранить информацию Штрихкод+фото

4. И так по каждому товару.

5. выгрузить все штрихкода и фото в гугл диск или фтп сервер в виде файла (с описанием какому штрихкоду какое фото соответствует ) и файлов.

Дизайн стандартный (по гайдлайну гугл)

Интересует срок и стоимость

AndroidПриложение для Android
3 года назад
playmaker178
Андрей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад