Доработка приложения iOS (Objective-C). ТЗ по запросу.
Создать приложение iOS для apple store по доставки суши
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть пример приложения, нужно создать подобное. Заказ и доставка суши
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