Требуется android разработчик

Разработка мобильного приложения Тут дизайн [url=https://www.figma.com/file/TvnAyy8lqAerAMcviTi5ov/ruletka]https://www.figma.com/file/TvnAyy8lqAerAMcviTi5ov/ruletka[/url] и тут техническое задание [url=https://disk.yandex.ru/d/mqGGKsj3vCpWbQ]https://disk.yandex.ru/d/mqGGKsj3vCpWbQ[/url]
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Нужно разработать android приложение на java / kotlin (priority)В приложении будет отображение информации об организацияхДизайн в figma готов.Api есть.При обсуждении покажу. Всего в проекте 4 экрана. Около 6 часов работы.Возможна безопасная сделка. Оплата 10$/час При отклике прошу оставить telegram
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