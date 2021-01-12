Требуется android разработчик

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок2076 просмотров
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Нужно разработать android приложение на java / kotlin (priority)В приложении будет отображение информации об организацияхДизайн в figma готов.Api есть.При обсуждении покажу. Всего в проекте 4 экрана. Около 6 часов работы.Возможна безопасная сделка. Оплата 10$/час При отклике прошу оставить telegram

Android
3 года назад
guest_16104703553055
3 года в сервисе
Был
2 года назад