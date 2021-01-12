Разработка приложения для бронирования номеров

Нужно сделать приложение где будет загружатся текстовая и иллюстративная информация о писателях, их произведениях, их биографиях, о времени в стиле писателей, рецензиях. Вся информация о писателях прошлого и их произведениях. Нужен удобный дизайн для поиска ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист знающий react native или flutter, c опытом работы с api нужно будет работать booking, так же нужно будет реализовать серверную часть желательно на django
У кого есть опыт оставляйте заявки в личной переписке будет больше ниформации и ТЗ
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Приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=online.skorohot.app Вылетает при попытке внести изменения в заказ. Надо устранить этот баг. Плюс добавить Яндекс.Метрику по основным целям: добавление в корзину, заказ и т д. Все исходники у нас на руках.Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт3 года назад