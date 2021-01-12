Разработка приложения для бронирования номеров

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок1741 просмотр
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Нужен специалист знающий react native или flutter, c опытом работы с api  нужно будет работать booking, так же нужно будет реализовать серверную часть желательно на django

У кого есть опыт оставляйте заявки в личной переписке будет больше ниформации и ТЗ

3 года назад
timaxphp
Артем 
34 годаЭстония
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад