Ssl pinining,xposed,рассылка через Api,софт на пк + прокси

$200
Мобильные приложенияЗакрытнет заявок1612 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Рассылка через Api (прога под винду), нужна поддержка прокси и многопоточность

Api через моб приложение, но у моб приложения нид смотреть запросы в трафике и расшифровывать их.

Нужно разберется в работе с ssl pinining xposed и тд

Оставляйте отклик отпишу тз в лс.

3 года назад
Snekkk
45 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад