Ssl pinining,xposed,рассылка через Api,софт на пк + прокси

Рассылка через Api (прога под винду), нужна поддержка прокси и многопоточность

Api через моб приложение, но у моб приложения нид смотреть запросы в трафике и расшифровывать их.

Нужно разберется в работе с ssl pinining xposed и тд

Оставляйте отклик отпишу тз в лс.