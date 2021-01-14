Исправить ошибку в Android Studio - JsonTask

Нужно сделать приложение где будет загружатся текстовая и иллюстративная информация о писателях, их произведениях, их биографиях, о времени в стиле писателей, рецензиях. Вся информация о писателях прошлого и их произведениях. Нужен удобный дизайн для поиска ...