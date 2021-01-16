Публикация WebView приложения в AppStore

Есть WebView приложение для iOS созданное с помощью Cordova, несколько приложений пропустили в AppStore, но новые переодически не пропускают по пункту 4.2 (Приложение не предоставляет особых функций и не выходит за рамки использования обычного сайта), нужно добавить что-то нативное в приложение и найти решение как загружать приложения чтобы их сразу пропускали. Сейчас используется определение геолокации, но этого недостаточно.