Публикация WebView приложения в AppStore

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Есть мобильное приложение, написанное на Swift. Приложение представляет из себя обычное web-view одного сайта. На iOS 14 приложение перестало запускаться, скорее всего проблема в адаптации, нужно исправить проблему. Оставляйте заявки, отправлю ссылку ...
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Есть WebView приложение для iOS созданное с помощью Cordova, несколько приложений пропустили в AppStore, но новые переодически не пропускают по пункту 4.2 (Приложение не предоставляет особых функций и не выходит за рамки использования обычного сайта), нужно добавить что-то нативное в приложение и найти решение как загружать приложения чтобы их сразу пропускали. Сейчас используется определение геолокации, но этого недостаточно.
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