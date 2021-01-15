Необходимо написать админ панель для проекта кикшеринга (прокат электросамокатов через мобильное приложение) для управления самокатами и арендами. На данный момент написан бэкенд (PHP, Laravel) и мобильные приложения (Java React Native). ТЗ и документы, которые помогут разобраться ...
Необходимо накрутить внутриигровую валюту в Call of Duty Mobile
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо накрутить внутриигровую валюту в Call of Duty Mobile,
- Похожие заказы
- Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, нужна копия приложения https://apps.apple.com/gb/app/insights-for-instagram-imetric/id1390536045 на iOS как это, нужна работа под ключ, что бы быстро и качественно, максимум на исполнение 7-10 дней. Приложение простое. Все кто готов взяться пишите, оплата только по результату!Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Хочу узнать цену на создание такого проэкта.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт3 года назад
- $135
Коротко о приложении: Приложение открывает сайт с помощью WebViewer. Это весь функционал приложения. Создано на Android Studio, язык Java. Приложение открывает сайт не сразу, а получает ссылку на сайт из хостинга, с помощью класса JsonTask. Он позволяет считать в интернете ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, команда фрилансеров ищет грамотных, опытных сотрудников.Нам нужны: Laravel, WordPress, Opencart, верстальщики, Xamarin, React, Python программисты:Kotlin, Java, c++, object-c, Unity. Почему вам выгодно сотрудничать с нами: 1) Собственный сайт, на котором мы ищем заказы, а также множество ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется произвести настроку работы Frida server и запуско скрипта для Android приложения.Закрыт3 года назад
Есть тестовое задание. Дан макет, надо сделать UICollectionView, архитектура VIPER, данные брать из JSON файлаЗакрыт3 года назад
Проблема после сборки для TestFlight:Приложение собрано через expo. Локально работает и на телефоне и на эмуляторе. Загружаем в TestFlight, при запуске приложение крашится сразу после SplashScreen. В логах TestFlight имеется только json с общими данными, ...Закрыт3 года назад