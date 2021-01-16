Адаптировать web-view приложение под iOS 14

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки1773 просмотра
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Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Есть мобильное приложение, написанное на Swift. Приложение представляет из себя обычное web-view одного сайта. На iOS 14 приложение перестало запускаться, скорее всего проблема в адаптации, нужно исправить проблему.

Оставляйте заявки, отправлю ссылку на репозиторий.

iOS
3 года назад
RoninaLara
Лариса 
31 годРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад