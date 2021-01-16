Адаптировать web-view приложение под iOS 14

Здравствуйте, нужна копия приложения https://apps.apple.com/gb/app/insights-for-instagram-imetric/id1390536045 на iOS как это, нужна работа под ключ, что бы быстро и качественно, максимум на исполнение 7-10 дней. Приложение простое. Все кто готов взяться пишите, оплата только по результату!