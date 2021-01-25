Требуется доработка приложения на Xamarin

Есть приложение на xamarin для андройд на 8 экранов.

Дизайн стандартный.

Приложение отправляет заполненную текстовую информацию на сервер, сервер сохраняет в базу и генерирует отчет и отправляет отчет по почте!

Требуется доработка данного приложение и серверной части:

Необходимо добавить возможность прикладывать и отсылать фото к на сервер к отчетам.

Ориентируйте по рейту в час и опыту на Xamarin.