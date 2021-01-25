Требуется доработка приложения на Xamarin

Необходимо накрутить внутриигровую валюту в Call of Duty Mobile,
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть приложение на xamarin для андройд на 8 экранов.
Дизайн стандартный.
Приложение отправляет заполненную текстовую информацию на сервер, сервер сохраняет в базу и генерирует отчет и отправляет отчет по почте!
Требуется доработка данного приложение и серверной части:
Необходимо добавить возможность прикладывать и отсылать фото к на сервер к отчетам.
Ориентируйте по рейту в час и опыту на Xamarin.
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