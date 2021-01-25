Требуется доработка приложения на Xamarin

Мобильные приложенияЗавершен2 заявки2254 просмотра
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Есть приложение на xamarin для андройд на 8 экранов.

Дизайн стандартный.

Приложение отправляет заполненную текстовую информацию на сервер, сервер сохраняет в базу и генерирует отчет и отправляет отчет по почте!

Требуется доработка данного приложение и серверной части:

Необходимо добавить возможность прикладывать и отсылать фото к на сервер к отчетам.

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3 года назад
gwogo
Роман 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
evgeniyseogr1
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
14 часов назад
3 года назад
$10
2 дня
Спасибо, Евгению, выполнили доработку точно и в срок, буду продолжать сотрудничать! Рекомендую.
Все супер, Оплата вовремя, Продолжаем работу.