Приложение под гемблинг

В двух словах. Нужно следующее приложение.1. Есть меню, в нём 4 конпки.2. Нажимаешь на 1 кнопку, далее процесс загрузки который длится около минуты и по истечению минуты на екране отражается картинка. Там где отражается картинка, ...
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Добрый день. Льем трафик через приложения.
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