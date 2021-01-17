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Full-stack разработчик для простого мобильного приложения на IOS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В финтех стартап ищем full-stack разработчика мобильного приложения на IOS на фриланс /постоянной основе.
Направленность - образовательное финтех мобильное приложение, упрощенная иизмененная версия приложения Investmate.
Задача с технической точки зрения:
MVP v1 – 18 тыс. руб., срок 2-3 недели
· В приложении при нажатии на одну из трёх кнопок на экране меняется картинка(не зависит от того, какая кнопка была нажата)
и появляется короткий комментарий (зависит от того, какая кнопка была нажата);
· Всего в MVP v1 – 8 экранов/картинок.
MVP v2 – 57 тыс. руб., срок 4-6 недели
· К MVP v1 добавлен личный кабинет с подсчётом очков за правильныеответы;
· Доработан дизайн, добавлены кнопки «Назад» и «Домой» на каждом экране;
· Увеличено количество уровней с 1 до 10 (без каких-либо техническихизменений, не требует дополнительного кода).
Дальнейшая доработка продукта (условия по дальнейшей оплате / долев проекте обсуждаются отдельно после реализации MVP v2)
· Регулярное добавление уровней;
· Отрисовка графика (не в реальном времени) вместо сменяющихся картинок;
· Дополнительный функционал – обсуждается и оплачивается отдельно.
Подробное ТЗ – по запросу.
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