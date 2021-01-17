Full-stack разработчик для простого мобильного приложения на IOS

В финтех стартап ищем full-stack разработчика мобильного приложения на IOS на фриланс /постоянной основе.

Направленность - образовательное финтех мобильное приложение, упрощенная иизмененная версия приложения Investmate.

Задача с технической точки зрения:

MVP v1 – 18 тыс. руб., срок 2-3 недели

· В приложении при нажатии на одну из трёх кнопок на экране меняется картинка(не зависит от того, какая кнопка была нажата)

и появляется короткий комментарий (зависит от того, какая кнопка была нажата);

· Всего в MVP v1 – 8 экранов/картинок.

MVP v2 – 57 тыс. руб., срок 4-6 недели

· К MVP v1 добавлен личный кабинет с подсчётом очков за правильныеответы;

· Доработан дизайн, добавлены кнопки «Назад» и «Домой» на каждом экране;

· Увеличено количество уровней с 1 до 10 (без каких-либо техническихизменений, не требует дополнительного кода).

Дальнейшая доработка продукта (условия по дальнейшей оплате / долев проекте обсуждаются отдельно после реализации MVP v2)

· Регулярное добавление уровней;

· Отрисовка графика (не в реальном времени) вместо сменяющихся картинок;

· Дополнительный функционал – обсуждается и оплачивается отдельно.

Подробное ТЗ – по запросу.