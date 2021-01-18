Составление дизайна Figma и ТЗ для виджета (Android и IOS)

[table]ЗадачаСуть простая перенести идею с обычного листка в дизайн Figma и Технического Задания (Android i iOS) к нему для дальнейшей разработки ( если кокой элемент нельзя реализовать исправить, можно и дополнить для лучшего эффекта)

Идея простой виджет ничего сложного там нет.

[/table]