Мобильное приложение Java Android

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок1695 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовый проект, написанный на Java Android. Необходимо: исправление багов, доработки. Бюджет не большой.

Android
3 года назад
tdenist
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Разработка мобильных приложений

    Здравствуйте, нужны профессионалы работающие на React, Unity, Laravel, Opencart, Java. Мы - команда профессионалов-фрилансеров. Мы хотим перерасти в нечто большое поэтому ищем новых людей хорошо знающих свое дело. Почему вам выгодно работать с нами? 1. Честность и простота. Сделал ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Мобильное приложение интернет-магазина

    Приветствую Есть интернет-магазин. Нужно разработать Браузерное мобильное приложение для систем ios и android. Интеграция будет с сайтом напрямую. Приложение будет отображать полностью функционал мобильной версии сайта. Необходимы push-уведомления. С мобильного приложения необходимо скрыть footer сайта, а также ...

    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать приложение на основе ARCore и ARKit (в перспективе)

    Необходимо разработать интерактивный бизнес-инструмент с AR. Интерактивный генератор визуального контента для узкой целевой аудитории. Рабочий прототип создан ранее на движке UE4 и размещен как на AppStore так и на GooglePlay. Рабочий прототип по сути и ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Мобильное приложение для ресторана

    [b]Задача[/b] Требуется разработать простое (4 экрана) мобильное приложение для планшета. Суть приложения - электронное меню ресторана с возможностью оплаты. Данные в приложение поступают через API системы автоматизации ресторана. Оплата производится через имеющийся SDK. Платформа Android. ТЗ и дизайн-система по запросу. Ждем предложения ...

    Мобильные приложения13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Мобильное приложение для IP TV плеера (Аndroid, iOS)

    Требуется приложение Плеер IPTV для имеющейся платформы. Для iOS и Аndroid (приоритет). Работат с API при взаимодействии с full-stack разработчиком. Пожалуйста, только с опытом в данной сфере. Пример: https://app.24h.tv/channels Остальная информация в ЛС, оставьте телеграм, whatsapp, скайп.

    iOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Full-stack разработчик для простого мобильного приложения на IOS

    В финтех стартап ищем [b]full[/b][b]-[/b][b]stack [/b][b]разработчика[/b] мобильного приложения на IOS на фриланс /постоянной основе. Направленность - образовательное финтех мобильное приложение, упрощенная иизмененная версия приложения Investmate.   Задача с технической точки зрения: [b] [/b] [b]MVP v[/b][b]1 [/b][i]– 18[/i][i] [/i][i]тыс. руб., срок 2-3 недели[/i] ·        В приложении при нажатии на одну из трёх ...

    iOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Не большое мобильное приложение

    В двух словах. Нужно следующее приложение.1. Есть меню, в нём 4 конпки.2. Нажимаешь на 1 кнопку, далее процесс загрузки который длится около минуты и по истечению минуты на екране отражается картинка. Там где отражается картинка, ...

    Мобильные приложения11 заявок
    Закрыт
    3 года назад