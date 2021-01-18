Мобильное приложение интернет-магазина

Приветствую

Есть интернет-магазин. Нужно разработать Браузерное мобильное приложение для систем ios и android. Интеграция будет с сайтом напрямую. Приложение будет отображать полностью функционал мобильной версии сайта. Необходимы push-уведомления. С мобильного приложения необходимо скрыть footer сайта, а также тексты под каталогами.

Тоесть нужно приложение которая будет как браузер открывать сайт и всё.

Кто готов взяться прошу написать сроки, стоимость и контакты.