Доработка дизайна мобильного приложения

Необходимо разработать интерактивный бизнес-инструмент с AR. Интерактивный генератор визуального контента для узкой целевой аудитории. Рабочий прототип создан ранее на движке UE4 и размещен как на AppStore так и на GooglePlay. Рабочий прототип по сути и ...
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