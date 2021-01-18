Разработка мобильных приложений

Здравствуйте, нужны профессионалы работающие на React, Unity, Laravel, Opencart, Java.

Мы - команда профессионалов-фрилансеров.

Мы хотим перерасти в нечто большое поэтому ищем новых людей хорошо знающих свое дело.

Почему вам выгодно работать с нами?

1. Честность и простота. Сделал работу - получил деньги.

Оплата поэтапно!

2. Постоянный поток заказов. У нас собственный сайт, и десяток развитых аккаунтов на freelance площадках, у вас не будет простоев без работы.

3. Дружественная атмосфера в команде. Вы можете обратиться с вопросом к любому члену нашей командой, вам обязательно помогут.

Если вы в чем то сомневаетесь, или у вас появились какие то вопросы, задайте их.

Я напишу и расскажу вам все более подробно.