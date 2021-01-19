[table]ЗадачаСуть простая перенести идею с обычного листка в дизайн Figma и Технического Задания (Android i iOS) к нему для дальнейшей разработки ( если кокой элемент нельзя реализовать исправить, можно и дополнить для лучшего эффекта) Идея простой ...
Написать игру 2D ANROID игру по заготовленному сценарию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать игру с нуля по заготовленному сценарию.
Никаких сложностей.
Старт - процесс с набором очков- смерть- главный экран с указанием рекорда, старт с начала.
Объясню точнее когда увижу подходящего кандидата.
БЕЗ ПРЕДОПЛАТ, знаем таких...
Оплата только по завершению проекта.
Приложение для дальнейшей публикации в Play Market.
Оставляйте свою почту для связи.
Звуковое оформление с меня.
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