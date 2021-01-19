Исправить android приложение

Привет, всем!

Есть 2 проблемы с android приложением:

1. Есть таймер, который считает время нахождения пользователя в определённой области. Когда пользователь покидает область, таймер должен останавливаться, даже с "заснувшим" приложением. И наоборот, когда возвращается в область, таймер должен продолжаться;

2. Приложение собирает геолокацию и телефон пользователя, но почему-то при установке приложения не появляется алерт с запросом разрешения. Нужно исправить.

Оставляйте заявки, отправлю репозиторий исходника на ознакомление.