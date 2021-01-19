Доработать приложение

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка2165 просмотров
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Добрый день у нас есть готовое мобильное приложение написанное на React Native, нам нужно подключить пуш уведомление и сдк Сбербанка, исходник имеется 

бюджет и сроки обсуждаем

3 года назад
belousovrv
Роман 
37 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад