Доработать приложение

Привет, всем! Есть 2 проблемы с android приложением: 1. Есть таймер, который считает время нахождения пользователя в определённой области. Когда пользователь покидает область, таймер должен останавливаться, даже с "заснувшим" приложением. И наоборот, когда возвращается в область, ...
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Добрый день у нас есть готовое мобильное приложение написанное на React Native, нам нужно подключить пуш уведомление и сдк Сбербанка, исходник имеется
бюджет и сроки обсуждаем
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