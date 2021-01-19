Доработать приложение

Привет, всем! Есть 2 проблемы с android приложением: 1. Есть таймер, который считает время нахождения пользователя в определённой области. Когда пользователь покидает область, таймер должен останавливаться, даже с "заснувшим" приложением. И наоборот, когда возвращается в область, ...