Требуется разработать мобильное приложение на кроссовом фреймворке бек и фронт. Дизайн есть. Подробности кандидатам. Уровень исполнителя должен быть довольно высоким, начинающим и студиям просьба не писать. Сразу указывайте технический стек на котором будут выполнены клиентская и ...
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Разработать приложение Android
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