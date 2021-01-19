Разработка Android приложения

Добрый день, для одного из наших клиентов требуется разработка мобильного приложения – витрина заказа туристических поездок и бронирования дополнительных услуг. Общение с бекендом по api. Требуется только разработка моб приложения. Объем работы – примерно 160 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка мобильного приложение под Android и помощь с публикацией его Google Play.
Приложение представляет собой систему лояльности для оффлайн бизнеса. Основным триггером для активации скидок является NFC считыватель телефона, именно он определяет что пользователь совершил покупку.
Планируемые внешние интеграции:
1) с NFC метками - возможность получать, обрабатывать и отправлять запрос
2) с сервисом отправки Смс
3) с базой данных
4) с админ панелью
На данный момент разработан подробный дизайн на 7 рабочих экранов.
От вас нужно:
1) Разработка бэкэнда, фронта и грамотная подвязка к базе данных.
2) Небольшая помощь с DevOps
3) Настройка системы администрирования и минимальной аналитики
4) Помощь с публикацией приложения в Google Play
5) Отчетность по результатам проекта каждые 7 дней.
Отдельно планируются проводить код ревью и QA.
Детальное ТЗ по запросу.
Напишите пожалуйста сразу бюджет, сроки, опыт и используемый стэк.
Проект подразумевается оплату в несколько этапов(обсуждается) + дальнейшее сотрудничество при успешном запуске продукта.
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