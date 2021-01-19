Разработка кроссплатформенного мобильного приложения

Требуется разработать мобильное приложение на кроссовом фреймворке бек и фронт. Дизайн есть. Подробности кандидатам.

Уровень исполнителя должен быть довольно высоким, начинающим и студиям просьба не писать. Сразу указывайте технический стек на котором будут выполнены клиентская и серверная части. Имеется ли опыт в настройке серверов, размещении приложения в AppStore и Google Play, а так же дальнейшая поддержка и развитие проекта.

ПРИКЛАДЫВАЙТЕ СВОИ ЛУЧШИЕ РАБОТЫ. Свяжусь со всеми заинтересовавшими именно по уровню представленных работ.