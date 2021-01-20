Требование к приложениюНеобходимо разработать мобильное приложение,поддерживающее платформы Apple iOS,Android для последующей публикации в AppStore и Google Play. Функционал:Приложение должно использовать геолокацию пользователя. Так же необходимо встроить карты с использованием точек и возможностью написания отзыва и рейтинга места.(рис.1;2)Программа должна осуществлять минимальные расчеты и суммировать несложные суммы с использование просчета процентов.Программа подразумевает использование пользователями баллов внутри приложения в магазинах-партнерах.(рис.3)Приложение рассчитано на 2 типа пользователей,которым даётся выбор при регистрации - в качестве продавца или в качестве покупателя.(соответственно необходимо разработать два функционала приложения).А так же административную панель.Приложение включает в себя использование пользователями электронных кошельков и привязки банковских карт,с которых автоматически будет списываться сумма при операциях внутри приложения.Необходимо создание личного кабинета пользователя(по прототипу профиля на Авито)Использование QT-кодов Приложение будет включать в себя «подвал» 5 ячеек по прототипу.(рис.4.)Полная информация будет доступна после установлении связи с разработчиком в личной переписке.