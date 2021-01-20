Swift, Kotlin разработчик на доработку мессенджера

Здравствуйте!

Необходим Swift, Kotlin разработчик на проект.

На данный момент идёт разработка мессенджера (Element, Web).

В ваших задачах будет разработка и доработка приложений (ios, android).

На данный над проектом работает ещё один бэкенд разработчик (Node.js, Python).

По всем вопросам по поводу мессенджера и не только поможем

В течение двух месяцев необходимо:

- Доработать интерфейс для видео и аудио связи в мессенджере

- Сбилдить десктопное приложение из исходников

- Создать функционал для работы мессенджера с соц.сетями

- Создать ребрендинг приложений

Техническое задание на ближайшую неделю прикреплено ниже.

Бюджет выставлен за весь проект, доработки будут и price обговариваться будет

Оплата зависит от объёма выполненных работ.

Пишите в лс!​