Swift, Kotlin разработчик на доработку мессенджера

Требуется разработать мобильное приложение на кроссовом фреймворке бек и фронт. Дизайн есть. Подробности кандидатам. Уровень исполнителя должен быть довольно высоким, начинающим и студиям просьба не писать. Сразу указывайте технический стек на котором будут выполнены клиентская и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходим Swift, Kotlin разработчик на проект.
На данный момент идёт разработка мессенджера (Element, Web).
В ваших задачах будет разработка и доработка приложений (ios, android).
На данный над проектом работает ещё один бэкенд разработчик (Node.js, Python).
По всем вопросам по поводу мессенджера и не только поможем
В течение двух месяцев необходимо:
- Доработать интерфейс для видео и аудио связи в мессенджере
- Сбилдить десктопное приложение из исходников
- Создать функционал для работы мессенджера с соц.сетями
- Создать ребрендинг приложений
Техническое задание на ближайшую неделю прикреплено ниже.
Бюджет выставлен за весь проект, доработки будут и price обговариваться будет
Оплата зависит от объёма выполненных работ.
Пишите в лс!
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