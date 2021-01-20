Разработка игры-приложения на Unity

Требуется разработать мобильное приложение на кроссовом фреймворке бек и фронт. Дизайн есть. Подробности кандидатам. Уровень исполнителя должен быть довольно высоким, начинающим и студиям просьба не писать. Сразу указывайте технический стек на котором будут выполнены клиентская и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас есть действующее приложение, мы решили его проапгрейдить, чтобы не отвлекатся на апгрейд, приняли решение подключить фрилансера.
Детское приложение для изучение алфавита, цифр и тд.
У нас есть уже отрисованы все елементы, персона, игровая область.
Приложения будет кроссплатформенное, Android, IOS, Full screen, в альбомной ориентации.
Краткое описание:
Изучение - персонаж заходит в лес, на пути встречает буквы, возле букв срабатывает тригер и начинается анимация со звуком. И так далее, для цифр так же.
Тесты - на пути встречаются варианты для того чтобы правильно выбрать букву. После выбора - анимация успех.
(Возможно еще будет система оценки, но это уже решим в процессе)
Функции персонажа - краткие диалоги, перемещение вправо влево - прижок, анимация при взаимодейстии или тригере (например, ребенок правильно выбрал букву из задания).
Более подробное ТЗ будет отправлено после выбора исполнителя.
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