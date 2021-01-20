Разработка игры-приложения на Unity

Сейчас есть действующее приложение, мы решили его проапгрейдить, чтобы не отвлекатся на апгрейд, приняли решение подключить фрилансера.

Детское приложение для изучение алфавита, цифр и тд.

У нас есть уже отрисованы все елементы, персона, игровая область.

Приложения будет кроссплатформенное, Android, IOS, Full screen, в альбомной ориентации.

Краткое описание:

Изучение - персонаж заходит в лес, на пути встречает буквы, возле букв срабатывает тригер и начинается анимация со звуком. И так далее, для цифр так же.

Тесты - на пути встречаются варианты для того чтобы правильно выбрать букву. После выбора - анимация успех.

(Возможно еще будет система оценки, но это уже решим в процессе)

Функции персонажа - краткие диалоги, перемещение вправо влево - прижок, анимация при взаимодейстии или тригере (например, ребенок правильно выбрал букву из задания).

Более подробное ТЗ будет отправлено после выбора исполнителя.