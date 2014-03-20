MotykaTaras

В новый крипто-стартап нужен Project Manager. Подробности по продукту будут оговорены после выбора кандидата. Основные обязанности: [list][*]проектная документация;[*]составление плана проекта;[*]участие в подборе и утверждении проектной команды;[*]разбивка продукта на компоненты и раздача их исполнителям;[*]определение требуемых ресурсов и рабочей среды, ...
- Управление проектами5 заявокЗакрыт2 года назад
В новый крипто-стартап нужен SMM Manager. Материалы надо создавать на английском. Основные обязанности: [list][*]Разработка стратегии по продвижению [*]Генерация и оформление контента, текст, фото, видео, инфографика и другое ;[*]Коммуникация с подписчиками;[*]Продвижение бренда в соц.сетях, упоминание бренда, репутациионный маркетинг[/list] Основные ...Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт2 года назад
В новый крипто-стартап нужен разработчик Solidity, который хорошо понимает тонкости этого языка и его спецификацию, умеет писать безопасный и "экономный" код. [b]Основные обязанности:[/b] [list][*]Понимать и проектировать архитектуру простых и сложных контрактов; [*]Оптимизация процессов разработки; [*]Анализ и ...Системное программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Сейчас есть действующее приложение, мы решили его проапгрейдить, чтобы не отвлекатся на апгрейд, приняли решение подключить фрилансера. Детское приложение для изучение алфавита, цифр и тд. У нас есть уже отрисованы все елементы, персона, игровая область. Приложения будет кроссплатформенное, ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт3 года назад
На криптовалютный сервиса, требуется копирайтер работы будет много. Нужно писать обзоры бирж, криптовалют, ICO, новости. Текст должен быть для людей, вдумчивый, грамотный, без воды, четко структурированный. [b]Важно [/b]Вы должны хорошо разбиратся в сфере криптовалют.Копирайтинг9 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Эсть большой заказ на текста под описание криптомонет и токенов, надо делать описание под поисковые машины, одновременно чтобы было читабельно и для людей. Первая пачка - [b]100 монет.[/b] Длинна - 1200-1400. Цену предлагайте сразу за 100 ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
[b]Требования[/b][list][*]Опыт работы с PHP (ООП), MySQL, JavaScript не менее 2-х лет[*]Опыт работы с какими-либо PHP Frameworks.[*]HTML 5, CSS 3, JS, SASS опыт работы от 1 года; [*]Опыт работы с Git[*]Ответственность, целеустремленность[*]Аналитическое мышление[/list] [b]Будет плюсом[/b] [list][*]Навыки работы с Phonegap/Cordova - кроссплатформенные приложения html/js[*]Навыки работы с Unity 3D[/list][b] Обязанности[/b] [list][*]Доработка и усовершенствование текущих проектов[*]Постоянно ...Веб-программирование25 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Уникальные текста по каждой услуге - 1500-2000 символов. Описать каждую услугу, что это за услуга, зачем она нужна клиенту, и что мы выполним её на 5+ . [b]Список услуг:[/b] [list][*]Дизайн веб сайтов [*]Создание логотипа [*]Создание фирменного стиля [*]СЕО оптимизация [*]Контекстная реклама [*]Медийная ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
[b]Нам Нужен сотрудник, которому интересно продавать услуги по разработке и продвижению Web-сайтов. [/b] [b]Требования к менеджеру Moras Digital:[/b] [list][*]Умение продавать технические услуги. [*]Желание продавать услуги разработки Web-сайтов (Сайты-визитки, Лендингы, Сайты-каталоги, Интернет-магазины, Порталы, сложные веб-проекты). [*]Желание продавать услуги продвижения Web-сайтов (SEO, ...Управление продажами8 заявокЗакрыт7 лет назад
[b]Что нужно сделать?[/b] Написать уныкальный, универасальный бриф на разработку веб-сайта, обязательно в брифе выделять разделами Веб-дизайн/Програмная часть/Продвижение и тд. Чтобы клиент смог заполнять бриф полностью (если сайт под ключ) или например ему нужно только модуль разработать, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $140
Создать строгий привлекательный дизайн для веб-студии по разработке CMS Подробности выслал в ТЗ.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $20
Здравствуйте, нужно придумать новые и интересные названия разделов и категорий для форума, (описание форумов тоже) http://www.earnua.com/ , крайне желательно уникальные, будет возможность объединять разделы (если Вы это потребуете). Форум на украинском. Знания украинского обязательно. Пишите в скайп ...Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Здравствуйте, нужен человек который понимает как продвигать форум в Украине. AdWords, Direct, Kadam и другие ресурсы уже использовать, потрачено немного денег, а результата еще меньше. Покупал баннеры на украинских форумах, результат тот же. Сейчас на форуме 50 человек, ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, нужно написать текст на несколько страниц для сайта строительной бригады. Описать бригаду и их работу. Текст только на украинском, и только сегодня, заказ срочный!Копирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно сверстать PSD макет и натягнуть на движок Joomla. Верстать всего 1 страницу. Оставляйте пожалуйста свои контакты для связи.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Здравстсвуйте, нужно сделать хороший дизайн для сайта на Joomla, и крайне желательно сразу натянуть на джумлу. Оставляйте свои контакты и портфолио, я сам с Вами свяжусь!Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Здравствуйте, бюджет у меня 100 долларов. Нужно сделать видео по работе с сайтом, регистрация, вводе средсв, просмотр рекламы и тд. Текст есть, желательно приятный дзвонкий голос.Видеомонтаж7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужно сверстать PSD на WordPress. Желательно бысто и качественно. Дизайн сам не сложный, и графичкески не нагружен.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $200
Здравствуйте, нужен хороший бюджетный дизайнер для нашего проекта. Проект по рекламу инфо услуг и реф.ссылок в соц сетях и рассылка по базе емейлов. Дизайн должен быть привлекательный и одновременно простой. Надо: Фирменный логотип Главная страница Елементы форм Страница/меню кабинета И 1 универсальная ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Целую ночь сидел, толку 0. Готов заплатить за помощь. -------------------------------- Есть 2 IP 1 - Надо для сайта (А-запись example.com 1.1.1.1) 2 - Надо для почты (на том же хосте с A записю *.example.com 1.1.1.2) MX-ксы ссылаются на 2 а запись. На ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад