MotykaTaras

Тарас MotykaTaras

 
32 годаУкраина/Тернополь
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Project manager в крипто-стартап

    В новый крипто-стартап нужен Project Manager.   Подробности по продукту будут оговорены после выбора кандидата. Основные обязанности: [list][*]проектная документация;[*]составление плана проекта;[*]участие в подборе и утверждении проектной команды;[*]разбивка продукта на компоненты и раздача их исполнителям;[*]определение требуемых ресурсов и рабочей среды, ...

    Управление проектами5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • SMM manager

    В новый крипто-стартап нужен SMM Manager. Материалы надо создавать на английском. Основные обязанности: [list][*]Разработка стратегии по продвижению [*]Генерация и оформление контента, текст, фото, видео, инфографика и другое ;[*]Коммуникация с подписчиками;[*]Продвижение бренда в соц.сетях, упоминание бренда, репутациионный маркетинг[/list] Основные ...

    BlockchainИнфографика
    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Solidity developer

    В новый крипто-стартап нужен разработчик Solidity, который хорошо понимает тонкости этого языка и его спецификацию, умеет писать безопасный и "экономный" код. [b]Основные обязанности:[/b] [list][*]Понимать и проектировать архитектуру простых и сложных контрактов; [*]Оптимизация процессов разработки; [*]Анализ и ...

    JavascriptSolidityСмарт-контракт
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка игры-приложения на Unity

    Сейчас есть действующее приложение, мы решили его проапгрейдить, чтобы не отвлекатся на апгрейд, приняли решение подключить фрилансера.  Детское приложение для изучение алфавита, цифр и тд. У нас есть уже отрисованы все елементы, персона, игровая область. Приложения будет кроссплатформенное, ...

    AndroidiOSUnity
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтер для сервиса криптовалют

    На криптовалютный сервиса, требуется копирайтер  работы будет много. Нужно писать обзоры бирж, криптовалют, ICO, новости. Текст должен быть для людей, вдумчивый, грамотный, без воды, четко структурированный. [b]Важно  [/b]Вы должны хорошо разбиратся в сфере криптовалют.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • SEO Описание криптовалют

    Добрый день.  Эсть большой заказ на текста под описание криптомонет и токенов, надо делать описание под поисковые машины, одновременно чтобы было читабельно и для людей. Первая пачка - [b]100 монет.[/b] Длинна - 1200-1400. Цену предлагайте сразу за 100 ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ищем PHP программиста

    $500

    [b]Требования[/b][list][*]Опыт работы с PHP (ООП), MySQL, JavaScript не менее 2-х лет[*]Опыт работы с какими-либо PHP Frameworks.[*]﻿HTML 5, CSS 3, JS, SASS опыт работы от 1 года; [*]Опыт работы с Git[*]Ответственность, целеустремленность[*]Аналитическое мышление[/list] [b]Будет плюсом[/b] [list][*]Навыки работы с Phonegap/Cordova - кроссплатформенные приложения html/js[*]Навыки работы с Unity 3D[/list][b] Обязанности[/b] [list][*]Доработка и усовершенствование текущих проектов[*]Постоянно ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSUnityPhoneGapSASSCordovaGit
    Веб-программирование25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Уникальные тексты на каждую услугу для Веб студии

    $100

    Уникальные текста по каждой услуге - 1500-2000 символов. Описать каждую услугу, что это за услуга, зачем она нужна клиенту, и что мы выполним её на 5+ . [b]Список услуг:[/b] [list][*]Дизайн веб сайтов [*]Создание логотипа [*]Создание фирменного стиля [*]СЕО оптимизация [*]Контекстная реклама [*]Медийная ...

    HTMLСайт-визиткаSEO-оптимизация
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Менеджер по работе с клиентами (веб студия)

    [b]Нам Нужен сотрудник, которому интересно продавать услуги по разработке и продвижению Web-сайтов. [/b] [b]Требования к менеджеру Moras Digital:[/b] [list][*]Умение продавать технические услуги. [*]Желание продавать услуги разработки Web-сайтов (Сайты-визитки, Лендингы, Сайты-каталоги, Интернет-магазины, Порталы, сложные веб-проекты). [*]Желание продавать услуги продвижения Web-сайтов (SEO, ...

    Сайт-визитка
    Управление продажами8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать бриф на 3 языках для веб студии

    [b]Что нужно сделать?[/b] Написать уныкальный, универасальный бриф на разработку веб-сайта, обязательно в брифе выделять разделами Веб-дизайн/Програмная часть/Продвижение и тд. Чтобы клиент смог заполнять бриф полностью (если сайт под ключ) или например ему нужно только модуль разработать, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редактирование названий разделов форума

    $20

    Здравствуйте, нужно придумать новые и интересные названия разделов и категорий для форума, (описание форумов тоже) http://www.earnua.com/ , крайне желательно уникальные, будет возможность объединять разделы (если Вы это потребуете). Форум на украинском. Знания украинского обязательно. Пишите в скайп ...

    Редактирование и Корректура3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Помощь в продвижении украинского форума о заработке

    $100

    Здравствуйте, нужен человек который понимает как продвигать форум в Украине. AdWords, Direct, Kadam и другие ресурсы уже использовать, потрачено немного денег, а результата еще меньше. Покупал баннеры на украинских форумах, результат тот же. Сейчас на форуме 50 человек, ...

    Google Ads
    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Страницы сайта на украинском

    Здравствуйте, нужно написать текст на несколько страниц для сайта строительной бригады. Описать бригаду и их работу. Текст только на украинском, и только сегодня, заказ срочный!

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать и натягнуть на Joomla

    $50

    Здравствуйте! Нужно сверстать PSD макет и натягнуть на движок Joomla. Верстать всего 1 страницу. Оставляйте пожалуйста свои контакты для связи.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скринкаст по работе с сайтом

    $100

    Здравствуйте, бюджет у меня 100 долларов. Нужно сделать видео по работе с сайтом, регистрация, вводе средсв, просмотр рекламы и тд. Текст есть, желательно приятный дзвонкий голос.

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для рекламного сервиса (сайта)

    $200

    Здравствуйте, нужен хороший бюджетный дизайнер для нашего проекта. Проект по рекламу инфо услуг и реф.ссылок в соц сетях и рассылка по базе емейлов. Дизайн должен быть привлекательный и одновременно простой. Надо: Фирменный логотип Главная страница Елементы форм Страница/меню кабинета И 1 универсальная ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Донастройка приема почты

    $30

    Целую ночь сидел, толку 0. Готов заплатить за помощь. -------------------------------- Есть 2 IP 1 - Надо для сайта (А-запись example.com 1.1.1.1) 2 - Надо для почты (на том же хосте с A записю *.example.com 1.1.1.2) MX-ксы ссылаются на 2 а запись. На ...

    Postfix
    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Уникальные тексты на каждую услугу для Веб студии
Приятно работать с Тарасом. Очень пунктуальный и вежливый в общении заказчик. Мои рекомендации!
Очень хорошие текста получились. Постоянно выбираю Александра исполнителем, всегда остаюсь довольным.
Ответный отзыв
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Дизайн для студии продаж CMS
Интересный проект. Понятное детализированное ТЗ, ответы на все вопросы. Сотрудничеством доволен.
Отличный дизайнер. Быстро, приятно, советует как лучше сделать. Всегда на связи, будем работать дальше!
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Iglar
Игорь 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Сверстать и натягнуть на Joomla
Четкие требования, конструктивный диалог, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Отлично верстает! Советую!
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eremenko-evgeniy
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$170
10 баллов
10 лет назад
Верстка на WordPress
Отличный заказчик. Оплатил 100% предоплаты. Постоянно на связи. Всем рекомендую!
Хороший верстальщик. Выполнил все в сроки.
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st_Epris
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$125
10 баллов
10 лет назад
Дизайн и натяжка на Joomla
Приятный заказчик, отработали отлично, оплата своевременная!
Отличный дизайнер и человек. Хорошо выполнил работу, спасибо. Буду рад ещё сотрудничать.
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