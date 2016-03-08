Дизайн для студии продаж CMS

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка101 просмотр

Создать строгий привлекательный дизайн для веб-студии по разработке CMS

Подробности выслал в ТЗ.

9 лет назад
MotykaTaras
Тарас 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$150
3 дня
Отличный дизайнер. Быстро, приятно, советует как лучше сделать. Всегда на связи, будем работать дальше!
Интересный проект. Понятное детализированное ТЗ, ответы на все вопросы. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
Дизайн сайтов

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