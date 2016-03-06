Разработка дизайна лендинг пейдж.

Добрый день,

Ищу дизайнера, готового взяться за разработку лэндинг пэйджа для компании работающей в сфере бизнес авиации.

Проект не сложный, но требует соотвествующего подхода.

Если вы не готовы изучить конкурентов, ознакомится с направлениями, а также вместо реального текста пишите "lorem ipsum" – просьба в проект не писать.

Техническое задание в приложение.

В проекте указывайте стоимость, сроки, а также прямые ссылки на ваши лучшие лендинг пейджы.