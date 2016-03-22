Перекрасить элементы сайта, пересовать шапку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок175 просмотров

Сабж.

Нужно в аналогичном шаблоне изменить цвета, темноголубой в белый, горошек - розовый, а так-же перерисовать шапку, поменять там логотип и цвета, поменять цвета плашек New и Sale в розовый

9 лет назад
davidoffz
Антон 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена качественно, с соблюдением сроков. Рекомендую
Приятный заказчик, рекомендую. Четко обрисовал задачу, предоставил все необходимое для работы, оперативно отвечал на вопросы. Оплата была получена сразу после выполнения.

Заявки фрилансеров

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта юр.фирмы

    Здравствуйте нужен редизайн сайта юридических услуг сайт со статьями и новостями, дизайн устарел хочеться нового, бюджет небольшой расмотрю все варианты.

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта-портфолио

    $25

    Добрый день! Нужен порядочный исполнитель для создания дизайна (макета) сайта-портфолио для студии дизайна интерьеров. Наличие портфолио - обязательно. С уважением, Евгений.

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн блога

    Требуется редизайн блога. Автор блога украинский предприниматель. Делали изначальный вариант, на который ссылка в приложении. Но сверстали, поняли, что слишком накрутили и вариант не нравится.  Что не нравится - слишком темные тона и слишком стандартно. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн Landing Page (посадочной страницы) юридической тематики

    $100

    Необходимо выполнить адаптивный дизайн лендинга по тематике «банкротство физических лиц». Данная тематика связана с юриспруденцией и лендинг должен выглядеть дорого, солидно, строго, в стиле рационального минимализма. Имеется примерный прототип, который содержит составинформации для лендинга. ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта по клинингу

    Компании требуется создать два сайта тематики - клининговые услуги - конкуренты сами себе. Было бы отлично, если Вы уже работали с данной тематикой, чтобы было более четкое понимание задачи. Все подробности и ТЗ, при личном ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина "Тюльпаны"

    Наша организация занимается оптовой поставкой тюльпанов из Голландии по всей России. Ваша задача:  -отредактировать шаблон http://www.templatemonster.com/ru/demo/55092.html, возможно что-то кардинально изменить, все по вашему желанию  -обработать фотографии ...

    HTML
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подобрать подложку/бекграунд для фирмы по железобетонным плитам

    Добрый день! Начинаю вести одного клиента: они производят и продают железобетонные панели, дорожные панели, аэродномные панели экстра класса, цемент, брусчатку. Но основной упор на дорожные плиты, плиты перекрытия, железобетонные плиты. Делаю сайт и брошюрку. Технические ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется классный дизайн

    Срочно требуется красивый дизайн для сайта ввиде лендинг пейдж (landing page) тема: женские тренинги. условия для сайта:  1- сайт будет адаптивный под любые устройства, 2- дизайн чтобы был полностью в стиле ...

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн лендинг пейдж (адаптивный) по продаже часов

    Необходимо продумать концепцию/структуру и предложить дизайн одностраничника по продаже часов.Дизайн должен быть адаптивным, то есть подходить под обычные мониторы, планшеты и мобильные устройства.ТЗ как такового нет, работа в формате получения ваших предложений и их обсуждения. ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад