Редизайн блога

  1. Биржа фриланса
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Завершен16 заявок204 просмотра

Требуется редизайн блога. Автор блога украинский предприниматель. Делали изначальный вариант, на который ссылка в приложении. Но сверстали, поняли, что слишком накрутили и вариант не нравится.  Что не нравится - слишком темные тона и слишком стандартно.  Как пример того, что нравится - http://su0.ru/GUgu - светлые тона, просто и удобно. 

Что хочется изменить в первую очередь - хедер и футер, должны быть аналогичные картинки, без фото автора блога, только в светлых тонах, желательно фон Киева http://prntscr.com/abh62r. Ну и вообще хотелось бы как-то оживить. 

Рассматриваются все заявки, стандартные подписи отклоняются сразу, с лентяями не работаем :) При качественном выполнении работы предоставляются нормальные объемы работы. Что требуется от исполнителя. В первую очередь напишите есть ли у Вас виденье, и чтобы изменили, как дизайнер. Также стоимость и сроки работ. Опять же, главный критерий выбора - это то, как Вы видите проект. Оплата WM, Карточка ПриватБанка (если в Украине), можно Сбербанк, но оптимально WM для зарубежных переводов.

Ссылка на исходник - https://drive.google.com/file/d/0Bxwco5PfTgf4UHp1VGtDUW16b0U/view   

9 лет назад
evdvoretskiy
Дворецкий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
32 отзыва

Выбранный исполнитель

KhilkoStas
Стас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$60
6 дней
Рекомендую Стаса, как ответственного исполнителя и хорошего дизайнера. Работа выполнена в сроки, правки внедрялись оперативно, макет получился отличный!
Рад что удалось поработать с Евгением, хоть и живем в разных странах с предоплатой не было никаких проблем. В работе над дизайном ни в чем не ограничивал, в результате чего получалась хорошая работа.

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KhilkoStas
Стас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад