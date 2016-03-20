Требуется редизайн блога. Автор блога украинский предприниматель. Делали изначальный вариант, на который ссылка в приложении. Но сверстали, поняли, что слишком накрутили и вариант не нравится. Что не нравится - слишком темные тона и слишком стандартно. Как пример того, что нравится - http://su0.ru/GUgu - светлые тона, просто и удобно.

Что хочется изменить в первую очередь - хедер и футер, должны быть аналогичные картинки, без фото автора блога, только в светлых тонах, желательно фон Киева http://prntscr.com/abh62r. Ну и вообще хотелось бы как-то оживить.

Рассматриваются все заявки, стандартные подписи отклоняются сразу, с лентяями не работаем :) При качественном выполнении работы предоставляются нормальные объемы работы. Что требуется от исполнителя. В первую очередь напишите есть ли у Вас виденье, и чтобы изменили, как дизайнер. Также стоимость и сроки работ. Опять же, главный критерий выбора - это то, как Вы видите проект. Оплата WM, Карточка ПриватБанка (если в Украине), можно Сбербанк, но оптимально WM для зарубежных переводов.

Ссылка на исходник - https://drive.google.com/file/d/0Bxwco5PfTgf4UHp1VGtDUW16b0U/view