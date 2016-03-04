Нужен дизайн для адаптивного сайта визитки

Необходимо продумать концепцию/структуру и предложить дизайн одностраничника по продаже часов.Дизайн должен быть адаптивным, то есть подходить под обычные мониторы, планшеты и мобильные устройства.ТЗ как такового нет, работа в формате получения ваших предложений и их обсуждения. ...