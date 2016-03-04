Нужен дизайн для адаптивного сайта визитки

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки173 просмотра

Требуется:

В срок 5 дней

За 4 000 RUB

Разработать:

Нужен дизайн для адаптивного сайта визитки юрфирмы, занимающейся регистрацией, ликвидацией и продажей ЮЛ.

Страницы:

- Главная

- Контентная (текст, картинки, таблицы, формы)

- Контакты

+ попап для захвата контактов

Требования к исполнителю:

- Наличие портфолио в схожей тематике

9 лет назад
mywspro
Андрей 
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров