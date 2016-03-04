Наша организация занимается оптовой поставкой тюльпанов из Голландии по всей России. Ваша задача: -отредактировать шаблон http://www.templatemonster.com/ru/demo/55092.html, возможно что-то кардинально изменить, все по вашему желанию -обработать фотографии ...
Нужен дизайн для адаптивного сайта визитки
Требуется:
В срок 5 дней
За 4 000 RUB
Разработать:
Нужен дизайн для адаптивного сайта визитки юрфирмы, занимающейся регистрацией, ликвидацией и продажей ЮЛ.
Страницы:
- Главная
- Контентная (текст, картинки, таблицы, формы)
- Контакты
+ попап для захвата контактов
Требования к исполнителю:
- Наличие портфолио в схожей тематике
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