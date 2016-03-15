Создать сайт - каталог пунктов приема макулатуры

Добрый день, есть сайт Шин и Дисков (по просьбе клиента не даю ссылку) функционирует примерно с 2009 года, сейчас стоит вопрос ребром о редизайне. Основные требования: - Полный адаптив (макс. 1366рх мин. 320рх) нужно ...