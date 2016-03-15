Требуется дизайнер удаленно. Заказ выполнить к полуночи :-) нужно сделать специальное предложение (меню) для ресторана (одностраничка) Если все понравится, обязательно будем работать в постоянно режиме.
Создать сайт - каталог пунктов приема макулатуры
Требуется создать сайт - каталог пунктов приема вторсырья
структура сайта - а в и т о 1 в 1, рекламные блоки, баннеры, директ, выбор города
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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