Дизайн для сайт Шин Дисков

Добрый день, есть сайт Шин и Дисков (по просьбе клиента не даю ссылку) функционирует примерно с 2009 года, сейчас стоит вопрос ребром о редизайне. Основные требования:

- Полный адаптив (макс. 1366рх мин. 320рх) нужно отрисовать 4 размера 320рх 640рх 1024рх 1366рх

- Дедлайн по верстке 1-1.5 месяца после утверждения исполнителя

- Рисовать все с мокапа и предоставленной цветовой гаммы

- В общей сложности около 25 страниц (каждая в 4 расширениях)

Ваши предложения по срокам стоимостям вместе с портфолио прикрепляйте