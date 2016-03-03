Требуется сделать адаптивный дизайн сайта на основе приложенной концепции и Технического задания.
Нужен качественный дизайн
Нужен качественный дизайн сначала главной - которая будет с корректировками и дополнениями. И последующим дизайном остальных страниц - около 10-15.
Дизайн нужно отрисовать для последующей нарезки Bootstrap 3.
Жду цены, сроки и примеры работ. ТЗ в процессе написания и вышлю выбранным кандидатам. Будет дополняться.
Оплата webmoney
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