Разработка дизайна сайта на базе примеров блоков.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки115 просмотров

Разработка дизайн сайта на базе примеров по пунктам блоков. Все вопросы в ЛС.

1.       Как Вы хотитепозиционироваться на рынке, акцентировать внимание на продажах или на

привлечении клиентов (менеджеров для сотрудничества);

·        доверие для уже существующих клиентов,

·        привлечение новых клиентов

2.       Напишите какие именносистемы будут опубликованы на сайте (те о чём говорили 4 категории);

·        шерсть,

·        посуда,

·        жемчужные ванны,

·        очистители воздуха

3.       Рекламная акция (чтоона рекламирует, просто жест доброй воли или привлечение клиента к Вашим

товарам?

·        для повышения знакомства с торговой маркой;

·        заинтересовать потенциальных клиентов узнать про фирму и её изделия,

·        заинтересовать в получении подарков и выигрышей в рекламныхакциях

 

4.       Какие у Вас качестваотличимые от других предложений? (Цена, качество, гибкость в предложении);

·        иностранная (европейская) компания,

·        изделия из Германии,

·        качество изделий,

·        долгая гарантия,

·        10 летняя традиция работы на рынке,

·        постоянный контакт с клиентами,

·        подарки,

1.       Как Вы хотитепозиционироваться на рынке, акцентировать внимание на продажах или на

привлечении клиентов (менеджеров для сотрудничества);

·        доверие для уже существующих клиентов,

·        привлечение новых клиентов

3.       Рекламная акция (что она рекламирует, просто жест доброй воли или привлечение клиента к Вашим

товарам?

·        для повышения знакомства с торговой маркой;

·        заинтересовать потенциальных клиентов узнать про фирму и еёизделия,

·        заинтересовать в получении подарков и выигрышей в рекламныхакциях

4.       Какие у Вас качестваотличимые от других предложений? (Цена, качество, гибкость в предложении);

·        иностранная (европейская) компания,

·        изделия из Германии,

·        качество изделий,

·        долгая гарантия,

·        10летняя традиция работы на рынке,

·        постоянный контакт с клиентами,

·        подарки,

Более подробно можно обсудить в скайпе или ЛС.

9 лет назад
aleksandr-pcadar
Александр 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

KhilkoStas
Стас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$50
5 дней

Заявки фрилансеров

KhilkoStas
Стас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад

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