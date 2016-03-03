Создать 3 дизайн картинки для слайдера на главную. Оплата: 750р Сроки договорные.
Разработка дизайна сайта на базе примеров блоков.
Разработка дизайн сайта на базе примеров по пунктам блоков. Все вопросы в ЛС.
1. Как Вы хотитепозиционироваться на рынке, акцентировать внимание на продажах или на
привлечении клиентов (менеджеров для сотрудничества);
· доверие для уже существующих клиентов,
· привлечение новых клиентов
2. Напишите какие именносистемы будут опубликованы на сайте (те о чём говорили 4 категории);
· шерсть,
· посуда,
· жемчужные ванны,
· очистители воздуха
3. Рекламная акция (чтоона рекламирует, просто жест доброй воли или привлечение клиента к Вашим
товарам?
· для повышения знакомства с торговой маркой;
· заинтересовать потенциальных клиентов узнать про фирму и её изделия,
· заинтересовать в получении подарков и выигрышей в рекламныхакциях
4. Какие у Вас качестваотличимые от других предложений? (Цена, качество, гибкость в предложении);
· иностранная (европейская) компания,
· изделия из Германии,
· качество изделий,
· долгая гарантия,
· 10 летняя традиция работы на рынке,
· постоянный контакт с клиентами,
· подарки,
1. Как Вы хотитепозиционироваться на рынке, акцентировать внимание на продажах или на
привлечении клиентов (менеджеров для сотрудничества);
· доверие для уже существующих клиентов,
· привлечение новых клиентов
3. Рекламная акция (что она рекламирует, просто жест доброй воли или привлечение клиента к Вашим
товарам?
· для повышения знакомства с торговой маркой;
· заинтересовать потенциальных клиентов узнать про фирму и еёизделия,
· заинтересовать в получении подарков и выигрышей в рекламныхакциях
4. Какие у Вас качестваотличимые от других предложений? (Цена, качество, гибкость в предложении);
· иностранная (европейская) компания,
· изделия из Германии,
· качество изделий,
· долгая гарантия,
· 10летняя традиция работы на рынке,
· постоянный контакт с клиентами,
· подарки,
Более подробно можно обсудить в скайпе или ЛС.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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