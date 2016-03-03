Разработка дизайна сайта на базе примеров блоков.

Разработка дизайн сайта на базе примеров по пунктам блоков. Все вопросы в ЛС.

1. Как Вы хотитепозиционироваться на рынке, акцентировать внимание на продажах или на

привлечении клиентов (менеджеров для сотрудничества);

· доверие для уже существующих клиентов,

· привлечение новых клиентов

2. Напишите какие именносистемы будут опубликованы на сайте (те о чём говорили 4 категории);

· шерсть,

· посуда,

· жемчужные ванны,

· очистители воздуха

3. Рекламная акция (чтоона рекламирует, просто жест доброй воли или привлечение клиента к Вашим

товарам?

· для повышения знакомства с торговой маркой;

· заинтересовать потенциальных клиентов узнать про фирму и её изделия,

· заинтересовать в получении подарков и выигрышей в рекламныхакциях

4. Какие у Вас качестваотличимые от других предложений? (Цена, качество, гибкость в предложении);

· иностранная (европейская) компания,

· изделия из Германии,

· качество изделий,

· долгая гарантия,

· 10 летняя традиция работы на рынке,

· постоянный контакт с клиентами,

· подарки,

1. Как Вы хотитепозиционироваться на рынке, акцентировать внимание на продажах или на

привлечении клиентов (менеджеров для сотрудничества);

· доверие для уже существующих клиентов,

· привлечение новых клиентов

3. Рекламная акция (что она рекламирует, просто жест доброй воли или привлечение клиента к Вашим

товарам?

· для повышения знакомства с торговой маркой;

· заинтересовать потенциальных клиентов узнать про фирму и еёизделия,

· заинтересовать в получении подарков и выигрышей в рекламныхакциях

4. Какие у Вас качестваотличимые от других предложений? (Цена, качество, гибкость в предложении);

· иностранная (европейская) компания,

· изделия из Германии,

· качество изделий,

· долгая гарантия,

· 10летняя традиция работы на рынке,

· постоянный контакт с клиентами,

· подарки,

Более подробно можно обсудить в скайпе или ЛС.