Скопировать дизайн с ИМ.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок144 просмотра

Добрый день. 

Требуется скопировать дизайн ИМ и перенести с небольшими изменениями, изменить цветовую гамму и баннеры. 

Донор happy-puff.ru

Прошу исполнителей которые: 

1. не готовы работать за указанную сумму. 

2. Работающие с предоплатой. 

Не отвечать на данный проект. 

Отдельные изменения в дизайне( хотелки заказчика) так же и оплата их обговариваем в переписке.

9 лет назад
airgit11
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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