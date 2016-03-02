Дизайн и адаптивная верстка 2х писем для email рассылки

Необходимо сделать дизайн и адаптивную верстку 2-х писем для email рассылки.

Дизайн должен быть один и тот же, различается незначительно текст.

Проблему составляет шапка и низ (где подпись) они должны быть картинками, а сама середина письма – текст, возможно оформленный блочно, с выделением ключевых слов. Пример приложен.

В письме НЕ БУДЕТ ссылок на соцсети, сайт, и кнопки регистрации на мероприятие.

Цвета фирменного стиля: черно-белый. Логотип вставлять не нужно.

Залить и протестировать письма через unisender, логин и пароль предоставлю.