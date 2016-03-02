Avto

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок192 просмотра

Большой просторный сайт - дизайн и НТМЛ-верстка, программирование админки не нужно.

Без особых изысков, но симпатично!

Показать аналогичные работы.

Примерные хотелки и пожелалки и информация в файле.

сроки по 1 прототипу - 1-2 дня.

потом время будет.

9 лет назад
elmigo
Сергей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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